Jullouville. L'Ehpad "Les Jardins d'Henriette" encore sous administration de l'ARS

Le Département de la Manche et l'Agence régionale de santé ont annoncé, jeudi 4 avril, prolonger l'administration provisoire de l'Ehpad "Les Jardins d'Henriette" de Jullouville. Après six mois de direction par l'ARS, un point d'étape a été réalisé et des améliorations ont été notées.

"Constatant une amélioration de la situation grâce aux actions engagées depuis septembre 2023, il a été décidé de prolonger la période d'administration provisoire afin que l'équipe en place puisse poursuivre le travail engagé qui permettra à la structure d'assurer sa viabilité", explique le Conseil départemental. Trois actions vont notamment continuer : l'optimisation de l'organisation, la maîtrise des dépenses et une réflexion sur "la bonne dimension de l'établissement". L'Ehpad accueille 46 personnes.