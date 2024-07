Emploi à Caen. "Le recrutement par simulation permet de gagner en temps et en qualité"

Alexis Brard est le gérant du Monop', enseigne située avenue du Six Juin, à Caen.

Vos salariés ont été recrutés sans CV, expliquez-nous…

"L'agence France Travail (ex-Pôle emploi) nous a mis en relation avec des candidats qu'elle a testés en simulation sur le terrain avec des exercices théoriques et pratiques élaborés avec des enseignes de la grande distribution. L'agence s'est chargée de faire le casting avant que l'on commence une période d'entretiens un peu particulière, sans CV."

Qu'est-ce que cela vous apporte ?

"C'est une nouvelle manière de fonctionner. Nous avons eu des candidats d'horizons différents mais ils ont tous rempli les critères de sélection. Cela nous a permis un gain de temps considérable."

Pourquoi un gain de temps ?

"Parce que cela nous évite de trier des paquets de CV que l'on reçoit. Pour l'ouverture du Monop' avenue du Six Juin, on avait reçu près de 150 candidatures. Cela implique beaucoup de temps et de minutie si on veut toutes les traiter. On a pu recruter des personnes qui correspondent au type de poste proposé. On gagne donc en temps et en qualité."

Etiez-vous réticent au début

de cette opération ?

"Non mais j'étais curieux. C'est un système qui existe depuis longtemps, que je ne connaissais pas."

Allez-vous renouveler ce type

de recrutement ?

"Oui, totalement. Pour l'instant il y a sept salariés, mais l'équipe va encore grandir. On est très satisfaits de cette opération. Beaucoup d'entreprises devraient s'y mettre."