Caen. De la nouveauté pendant les vacances 

La place du commerce bouge encore pendant les vacances. Une pâtisserie, un café d'un nouveau genre et une supérette ont vu le jour pendant février.

Gourmandises et supermarché

Passé par Intermarché et Auchan, Alexis Brard a ouvert sa première supérette Monop', avenue du Six Juin. Sa particularité ? Ses 80m de long totalement cachés de la rue. Des caisses réversibles permettent "d'encaisser quatre clients en simultané", précise le gérant. Gwladys Lacotte, co-fondatrice avec son compagnon Mathieu Zou, de la nouvelle pâtisserie Madylon, rue Guillaume le Conquérant, ont eu "un véritable coup de foudre pour la ville, les locaux de la pâtisserie mais aussi pour les anciens propriétaires". Un peu plus loin dans le centre-ville, placé rue Gémare, un café unique en son genre baptisé Varsågood a ouvert mi-février. Fille d'une maman suédoise et cuisinier, Lydia Vitic et Florian Girard ont souhaité "faire découvrir la culture suédoise en repensant la restauration rapide". Sept tartines différentes sont proposées à n'importe quelle heure de la journée (entre 10h et 19h) ainsi que des pâtisseries gourmandes.