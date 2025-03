Place du commerce à Rouen. Restauration, mode et bar de nuit à l'honneur

Trois nouveautés sont à découvrir cette semaine à Rouen et dans son agglomération : un restaurant en libre-service pour les gourmands, un service de réparation de baskets pour les amateurs de mode et un bar qui fera plaisir aux nostalgiques.

Libre-service, chaussures et bar

Un nouveau service de restauration est à découvrir au 2 rue Ganterie à Rouen : Le Self. Ce qui caractérise le lieu, c'est qu'on se sert soi-même. On y retrouve du salé et du sucré. Et si ce sont vos baskets qui ont besoin d'une restauration, près de Rouen vous pouvez faire appel à Tina Kolasa, qui a créé Sneakers Revive, un service de nettoyage de chaussures, mais aussi casquettes, bobs, etc. Il faut la contacter à l'adresse mail kolasa8@icloud.com ou sur ses réseaux sociaux avec le pseudo "Sneakers Revive". Enfin, le célèbre Vicomté en centre-ville de Rouen se refait une beauté et revient comme le Comité des fêtes : un grand bar sur trois niveaux, puis quatre quand le club ouvrira en sous-sol, et qui promet une ambiance détendue très "années 80".

