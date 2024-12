Place du commerce. Du nouveau dans le centre-ville rouennais

En ce mois de décembre, découvrez trois nouveautés rouennaises qui ont ouvert dans le centre. Il s'agit de Linvosges, spécialiste du linge de maison, de Belladone, un magasin de cosmétiques engagés, et de Konoba Cards, une boutique notamment spécialisée dans la vente de cartes Pokémon.

Linge de maison, cosmétiques et jeux

Depuis deux mois, le magasin Linvosges est ouvert rue Rollon à Rouen. L'enseigne spécialisée dans le linge de maison vend ses produits phares : nappes, lingerie de nuit, couette, éponges de bain, etc. De son côté, la rue de la Croix de fer accueille depuis le mois de mars la boutique Belladone, spécialisée dans la vente de produits cosmétiques engagés pour femmes et hommes. Des masques pour le visage et du maquillage sont aussi vendus sur place. Enfin, rue Jean-Lecanuet, une boutique spécialisée dans la vente de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece Card Game, etc. est aussi à découvrir. C'est Konoba Cards.

