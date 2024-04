Paris 2024. [Vidéo] Les mascottes phryges en partie conçues près de Caen

En reprenant les rênes de l'entreprise familiale en 2002, Sandra et Stephen Callahan n'auraient pas imaginé apporter leur pierre à l'édifice pour des Jeux olympiques. Et pourtant, alors que les JO 2024 ont lieu à la maison, à Paris, le couple, gérant de Gipsy Toys, a été choisi pour concevoir en partie les mascottes phryges.

"On a travaillé sans connaître

le look de la mascotte"

Ils ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt en 2021. "On a travaillé sur un dossier béton sans connaître le look de la mascotte", rembobine Sandra. Les yeux fermés, le couple se lance dans l'aventure. Il faut dire que l'entreprise, basée à Ifs, a de l'expérience en matière de peluches depuis 40 ans. "On a montré comment on pouvait rendre le produit en 3D. On a réalisé des peluches pour les Studios Disney ou Warner Bros", justifie Stephen. La société a notamment une collection avec Kung Fu Panda et Madagascar. Elle a également participé à la création du petit ours, mascotte officielle de la Coupe du monde de rugby 2023. Le plus difficile dans cette histoire : garder le secret pendant des mois. "On donnait les prototypes à Paris 2024 en main propre, cachés dans des sacs-poubelles noirs. Il fallait s'enfermer à clé dans les pièces", sourit Stephen, jusqu'à ce que la Phryge soit officiellement dévoilée en novembre 2022. Un bonnet phrygien transformé en petit personnage. Une lame à la place de la jambe droite pour la mascotte paralympique. "Paris 2024 a voulu casser les codes des animaux toujours choisis pour les mascottes", poursuit-il. Gipsy Toys, de son côté, fait la différence avec sa fabrication 100% recyclée, à partir de bouteilles en plastique. Une histoire exceptionnelle pour ces deux époux qui se sont rencontrés… aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 ! La boucle est bouclée.