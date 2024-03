Football. L'entraîneur du SM Caen en vidéo à Times Square à New York

C'est une bonne surprise qu'a eue Nicolas Seube, entraîneur du Stade Malherbe Caen. Une vidéo à sa gloire a été projetée à New York, sur les célèbres écrans de Times Square, mercredi 27 mars. Une petite plaisanterie du collectif de supporters We Are Malherbe, dont le président explique : "C'était une déclaration d'amour pour lui !" La vidéo est passée durant 15 secondes, pour un prix de 40 dollars. "Nicolas Seube est notre idole absolue, on voulait que tout le monde voie This Hero", plaisante le responsable du collectif.

On était de passage à New York alors on a fait découvrir un vrai héros aux américains 🦸 : pic.twitter.com/W8RNUY6heI — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) March 28, 2024

Le coach a refusé la proposition de We Are Malherbe, "il est bien trop modeste pour ça", mais ils ont obtenu l'accord du club pour diffuser les images. "Il y a un petit côté premier degré parce qu'on aime vraiment Nicolas Seube, mais c'est surtout qu'on adore faire des bêtises !". En tout cas, la vidéo a été relayée de très nombreuses fois, localement et nationalement. Le monde n'a pas fini d'entendre parler du Stade Malherbe !