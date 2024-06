Rouen. Sur la trace des impressionnistes

L'office de tourisme de Rouen profite du festival Normandie impressionniste pour proposer un programme et des visites qui font écho à ce mouvement tellement présent en Normandie.

L'occasion était trop belle. Avec le festival Normandie impressionniste qui célèbre les 150 ans du mouvement, l'office de tourisme de Rouen a renforcé son offre sur cette thématique pour compléter le programme proposé par l'événement. Des visites guidées seront possibles dans Rouen et dans les collections impressionnistes du musée des Beaux-Arts, les vendredis, samedis et dimanches de mai à septembre pour une durée de deux heures. Pour les gourmands, des visites A La Table des impressionnistes permettent, en plus de visiter la ville, de déjeuner à La Couronne, dans la plus vieille auberge de France, pour déguster un menu inspiré des carnets de cuisine de Claude Monet. Les traditionnelles croisières de Rouen à La Bouille, de juin à octobre, proposeront un rallye dans la ville à travers les décors qui ont inspiré les grands maîtres du genre. Et puis, c'est une originalité rouennaise, le footing culturel, proposé par Laurence Catel, va se décliner en version impressionniste, entre le 1er juin et le 20 juillet.