Caen. "Une semaine de formation très intense à Cotonou avec les pompiers du Bénin"

Pompier en retraite, Joël Lecharpentier est membre de l'association Pompiers Missions Humanitaires, basée à Ifs. Il était au Bénin du mercredi 13 au mercredi 20 mars, avec deux autres bénévoles.

Dans quel but êtes-vous allés au Bénin ?

"C'était une semaine de formation très intense à Cotonou avec les pompiers du Bénin. On leur a envoyé un véhicule de secours routier, servant à la désincarcération. On l'a acheté à bas prix aux pompiers de la Manche. On est donc venus les former au matériel et à la technique. Ils nous attendaient avec impatience pour découvrir le fonctionnement, mais aussi les démarches de manœuvre et de commandement."

Quels étaient les besoins sur place ?

"Le code de la route là-bas est un petit peu particulier. Au Bénin, il n'y a pas de secours routier ni de formation spécifique. Donc l'idée était de les former, mais aussi de repérer de potentiels futurs formateurs, qui puissent former à leur tour sur place."

Comment cela s'est-il passé ?

"Leur secours routier n'est pas celui qu'on connaît. On a dû s'adapter au matériel, à la pédagogie et aux compétences de chacun. Se remettre en question aussi, pour voir comment passer les messages. Nous n'avons pas la même réalité qu'eux, et leurs demandes ne sont pas les mêmes qu'en France."

Qu'en retirez-vous personnellement ?

"Une expérience humaine très enrichissante, avec des gens en attente de formations, qui écoutent ce qu'on a à leur apporter. On avait peur que ce ne soit pas mis en application, mais le colonel s'est engagé à mettre ce véhicule en service dès notre départ. Aussi à former les responsables, qu'ils sachent quand ils doivent y recourir."