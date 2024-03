Musique. Plus de 100 000 CD vendus pour les Enfoirés !

C'est une barre symbolique que vient de franchir le CD des Enfoirés. En effet, l'album a dépassé les 100 000 copies vendues en France et se classe numéro un des ventes pour la deuxième semaine consécutive.

La troupe qui célèbre cette année ses 35 ans avait fêté cet anniversaire lors d'une série de concerts donnés à l'Arkéa Arena de Bordeaux en janvier dernier.

Le spectacle, diffusé ensuite sur TF1 le 1er mars 2024, avait été suivi par près de 8,5 millions de téléspectateurs (plus de 9,4 millions si l'on compte les diffusions en replay).

L'album On a 35 ans sur lequel on retrouve Patrick Bruel, Soprano, Zazie ou encore Christophe Willem entre autres, s'est vendu à 111 726 exemplaires précisément en deux semaines, ce qui en fait l'album le plus vendu de cette année 2024. Un opus certifié disque de platine par le SNEP pour ce palier des 100 000 CD vendus.