[Actualisé] Vimoutiers. Lad driver : un étudiant ornais qualifié pour la finale nationale du meilleur apprenti de France

La Maison familiale rurale (MFR) de Vimoutiers, spécialisée dans la formation équine, était bien représentée au concours du meilleur apprenti de France, métiers du cheval. Quatre élèves participaient, mercredi 20 mars, à l'étape régionale pour le métier de lad driver, qui s'occupe des chevaux trotteurs. Parmi eux, Cédric Letouzé en terminale bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique.

"De vrais hommes de cheval"

Le jeune homme âgé de 17 ans, en apprentissage dans l'écurie de son père, avait déjà fait une vingtaine de courses de trot attelé. "Je suis habitué à driver en course contre mes collègues. Là, on va se défier sur l'entraînement d'un cheval, ça va être différent", présentait Cédric Letouzé. "J'aimerais bien faire un bon résultat et montrer ce que je sais faire", a-t-il lancé.

Pour cela, une première épreuve l'attendait : l'entraînement d'un cheval qu'il ne connaissait pas sur la piste de l'école des courses hippiques de Graignes, dans la Manche. "On ne demande pas à ce qu'ils soient les meilleurs jockeys, mais que ce soient de vrais hommes de cheval, qu'ils s'occupent bien de leurs chevaux à la base, qu'ils soient aptes à faire le travail demandé d'un patron ou d'un entraîneur et aptes à faire les soins après", expliquait François Roussel, formateur à la MFR de Vimoutiers.

La journée s'est terminée par un questionnaire à choix multiples l'après-midi, notamment sur le code des courses et les soins des chevaux. Il fallait à Cédric une note minimale de 17 sur 20 pour accéder à la finale nationale à Lyon, début juin. Pari réussi ! Cédric Letouzé s'est brillamment qualifié pour la finale nationale dans la catégorie lad driver. Rendez-vous désormais à Lyon les 8 et 9 juin.

L'année dernière, un lad driver de la MFR s'était déjà hissé en finale.

