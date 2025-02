Orne. Il dirige un crématorium pour animaux : "Pour faire ce métier, il faut aimer la vie"

C'est un sujet qui demeure encore tabou en 2025. Pourtant, lorsqu'il évoque son métier, Clément Sirgo a le sourire. "Dans un repas dominical, on évoque rarement le deuil. Les gens me regardent souvent avec des grands yeux quand je dis ça mais pour faire ce métier, il faut aimer la vie. Lorsque l'on prend en charge un défunt, on célèbre sa vie et on accompagne ses proches", explique le nouveau directeur du crématorium animalier Horsia de Vimoutiers (Pays d'Auge).

Après plus de 15 ans passés dans le funéraire humain, Clément Sirgo s'est lancé dans une nouvelle aventure, en septembre 2024. "Je suis un amoureux des bêtes, sourit-il. J'ai eu des chiens, un lapin et des chats. Je voulais voir le funéraire autrement et surtout apporter ma pierre à l'édifice sur le devenir de nos compagnons de vie", confie-t-il.

La Normandie, terre de cheval

Le Normand d'adoption n'a pas pris la direction du crématorium Horsia de Vimoutiers par hasard. Dans la région, il n'existe pas de deuxième site équipé pour la prise en charge des équidés. "Il y a une quinzaine d'années, l'équarrissage était le seul moyen de se séparer de son cheval. Aujourd'hui, c'est une pratique qui peut déplaire donc il est important de pouvoir proposer une alternative, explique-t-il. C'est beaucoup de responsabilités. On doit être bons dans la démarche et avoir beaucoup de tact avec les familles."

Avec plus de 148 000 chevaux, poneys et ânes sur son territoire, la Normandie est la région française avec le plus grand nombre d'équidés. "Dans l'Orne, le cheval est un ami. En 2024, le groupe Esthima - à qui appartient le centre Horsia de Vimoutiers - a pris en charge environ 1 800 équidés partout en France, dont près de 450 à Vimoutiers. Les demandes augmentent chaque année", affirme-t-il.

"Respect et dignité"

Pour intervenir dans de bonnes conditions, le centre Horsia de Vimoutiers dispose d'un matériel spécifique à la prise en charge des équidés. "On a des véhicules qui nous permettent d'intervenir dans des champs, même quand il pleut, témoigne Clément Sirgo. On a aussi des remorques plus larges et un système mécanique qui permet de charger l'animal dans le respect et la dignité. C'est la dernière fois que les propriétaires peuvent le voir donc on se doit d'intervenir dans de bonnes conditions", conclut-il.