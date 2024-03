Près de Rouen. "L'idée est de pérenniser la maison d'édition" : Papier Bulle prépare un deuxième recueil 

Aurélia Andriamampianina, présidente de la maison d'édition associative Papier Bulle à Mont-Saint-Aignan, lance un appel à projets pour un nouveau recueil composite.

Quel bilan faites-vous de ce premier tome d'"En porte-voie" ?

"C'est une très bonne nouvelle déjà de l'avoir sorti (27 octobre 2023). On a neuf artistes, normands principalement, étudiants ou jeunes artistes. Le recueil, dont le thème est le souvenir, englobe de la nouvelle, de la BD, du manga, du dessin, de l'illustration et de la photographie. Là, on va sortir la version numérique. On a fait un tirage de 150 exemplaires et on en a vendu 75."

Vous lancez maintenant un appel

à projets pour le deuxième tome ?

"L'appel à projets se poursuit jusqu'au 15 avril. On recherche toujours des artistes, toujours en BD, nouvelles, dessins, etc. Le format va rester le même sauf que l'on n'acceptera plus de photographies malheureusement, pour des raisons de coût d'impression et de qualité des photos sur le papier que l'on utilise pour le recueil. Ce deuxième tome sera basé sur le thème 'Invention', c'est dans l'air du temps et c'est un mot inspirant pour les artistes et les fans de science-fiction. On envisage une sortie similaire vers septembre/octobre."

Quels sont vos objectifs après

ces projets ?

"L'idée, c'est de pérenniser la maison d'édition. L'équipe s'agrandit même si certains partent. Moi par exemple, n'étant plus une étudiante, je ne pourrai plus être présidente de l'association puisqu'il s'agit d'une maison d'édition universitaire. Sinon, on est en train de collaborer avec la librairie Colbert sur le campus de Mont-Saint-Aignan, pour qu'ils puissent lancer le tome 2 à la rentrée."