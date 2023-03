Rouen. Un premier ouvrage dans les cartons pour la maison d'édition étudiante Papier Bulle

Lauréate du Tremplin Bourse 2022 de la Ville de Rouen, la maison d'édition étudiante Papier Bulle continue de faire son petit bout de chemin. Officialisée au mois d'août 2022 autour d'un noyau dur de quatre étudiants, l'association s'est renforcée depuis avec le recrutement de nouvelles personnes autour d'une équipe éditoriale, administrative et une dernière spécialisée dans la communication. Pour autant, les rôles ne sont pas figés. La jeune maison d'édition a voulu rendre la gestion de l'entreprise la plus horizontale possible.

"Tout le monde peut toucher à tout et surtout chaque membre peut donner son avis", assure Aurélia Andriamampianina, la secrétaire de l'association. "Très bientôt, on va monter une équipe chargée de la diffusion", poursuit Eulalie Delaune, vice-présidente de Papier Bulle. Cette nouvelle équipe sera chargée de démarcher les libraires normands, le projet étudiant ne se limitant pas au monde de l'université. Ses ambitions sont bien plus grandes. "On veut vraiment se rapprocher d'une expérience professionnelle", confirme Aurélia. "On veut aussi étendre le projet à tous les étudiants de Normandie et les ventes également", ajoute Eulalie. Pour leur première publication, les étudiants ont lancé un appel à projets en décembre à l'issue duquel 25 propositions ont émergé. S'en sont suivies d'âpres discussions pour savoir quelles œuvres sélectionner. "On a fait une réunion de trois ou quatre heures, c'était interminable mais finalement on s'est mis d'accord autour de neuf productions", explique Eulalie, la vice-présidente, très enthousiaste.

Un premier recueil prévu à l'automne

L'équipe prévoit la publication d'une collection de recueils composites de production étudiante ou de jeunes artistes. Et il y aura de tout. "Des poèmes, des photographies, des nouvelles, des BD, on a aussi un manga pour le premier numéro", précise Eulalie. Chaque exemplaire aura son propre thème. Ce sera celui du "Souvenir" pour le premier volet attendu fin septembre ou début octobre.

Le groupe mise sur 4 000 euros de budget pour leur première publication mais la maison d'édition n'oublie ses propres auteurs qui seront rémunérés. "Ce sera un pourcentage sur les ventes, soit entre 6 et 8 %... On essaye de valoriser leur travail puisque l'association a aussi un but social", rappelle la vice-présidente. Papier Bulle doit maintenant se pencher sur la construction de son site internet ainsi que sa campagne participative permettant d'organiser les premières préventes.