Calvados. Une plateforme de mise en relation pour préparer le D-Day

Depuis ce lundi 18 mars, la Chambre de commerce et d'industrie du Calvados a lancé sa plateforme de mise en relation d'entreprises. Consommez-normand.com est pour le moment dédiée à la préparation du 80e D-Day, avec principalement la vente d'un kit de communication préconçu pour les commerces.

Si l'on retrouve également différents produits dérivés "validés par la Région", on est toutefois invités à contacter directement les entreprises qui réalisent ces produits. Anaïs Gosset, coordinatrice régionale Tourisme et Normandie, explique : "On est en plein cœur de notre mission d'accompagnement des entreprises. De les faire se rencontrer et de créer du business en circuit court."