Sannerville : la menace de mort était “une promesse”

Des incidents ont émaillé sa procédure de divorce. Sa femme et ses deux filles ont déjà été victimes de violences et l’homme a interdiction d’entrer en contact avec elles.

"Je vais vous tuer"

Mais, du 24 au 26 septembre, il multiplie les messages sur le téléphone de sa fille, "Regarde la 15. Je vais vous tuer. Ce n’est pas une menace, c’est une promesse". Vérification faite, l’émission de télé relate l’assassinat d’une femme, abattue de 13 balles à Saint Quentin, par d’autres "voyageurs".

Au collège, les professeurs ont remarqué l’attitude étrange de la jeune fille et effectue un signalement aux services départementaux, ce qui a amené l’interpellation du prévenu. Celui-ci affirme qu’il n’aurait jamais fait de mal à sa famille. Mais, sur le campement, deux fusils de chasse ont été retrouvés ainsi qu’une carabine 22 long rifle, arme de 4° catégorie. A.R a été condamné à six mois de prison ferme à exécuter immédiatement. Ses armes lui sont confisquées et il devra verser 500€ de dommages et intérêts à sa fille.