Manche. Dialogue social au travail : une rencontre organisée avec les entreprises à la préfecture

L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (ODDS) de la Manche organisera mardi 19 mars une rencontre autour de la question des enjeux du dialogue social au travail. Les représentants de cet observatoire, présidé par Nathalie Bazire, également responsable départementale de la CGT, vont inciter les entreprises à la mise en place d'un Comité social et économique (CSE).

Un événement en présence de Xavier Brunetière

Cet événement, qui s'intitule "Le dialogue social au travail, à quoi ça sert ?", sera l'occasion de présenter une plaquette et d'avoir le témoignage d'une entreprise. Cette rencontre se tiendra en présence du préfet de la Manche, Xavier Brunetière. Au moins 70% des entreprises manchoises de 11 à 50 salariés ne sont pas dotées de CSE. Le département compte 15 000 établissements de moins 50 salariés, c'est environ 78 000 employés.

Mardi 19 mars, de 14h30 à 17h, salle Erignac à la préfecture de la Manche à Saint-Lô. Réservations par mail à ddets-observatoire@manche.gouv.fr