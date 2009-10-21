Ce sera jusqu'à 3h du matin

La Préfecture a choisi de mettre en place un plan d'ensemble pour tenter d'améliorer la situation à Caen et prévoit une extension du périmètre d'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, la nuit du jeudi au vendredi. La consommation dans le secteur du Quai Vendeuvre sera interdit. Un nouvel arrêté modifie les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boisson. Les bars de nuit ne pourront avoir de dérogation que jusqu'à 3 heures. Ces dérogations seront conditionnées à la signature d'une "charte de bonne conduite". La vente d'alcool ne sera légale que jusqu'à deux heures.







