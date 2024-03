Rouen. Elections Européennes, une centaine de jeunes simulent la campagne

"C'est un vrai jeu de rôle, une immersion dans le monde politique", décrit Frédéric Morlot. Responsable de l'antenne d'Uniscité à Rouen et Evreux, il encadre une centaine de jeunes en service civique. Ce sont ces mêmes volontaires qui ont participé, mercredi 6 mars, à une simulation de campagne électorale grandeur nature sur le thème des élections européennes attendues en juin prochain. Comme à son habitude, l'exercice s'est déroulé dans le cadre très solennel de l'hôtel du Département à Rouen et de son hémicycle. Une façon de rendre le jeu encore plus proche du réel et surtout d'intéresser les jeunes à la politique.

Redonner envie aux jeunes de voter

"On le voit à chaque élection, le taux d'absentéisme chez les jeunes est très élevé. Malgré tout, il y a un engagement dans la jeunesse", remarque Frédéric Morlot. RN, PS, LR, Reconquête ou Lutte Ouvrière, les jeunes ont été répartis dans dix groupes politiques de manière aléatoire afin de travailler leur programme dans le but de le défendre en hémicycle avant le vote. "C'est un très bon exercice, car on se met dans la peau des politiciens, on essaye de comprendre comment ils vont chercher leurs électeurs", explique Mathilde Chasset, volontaire à Uniscité, désignée tête de liste pour Les Républicains dans le cadre de la simulation et qui veut désormais intégrer une formation à Sciences Po pour une éventuelle carrière en politique. Derrière son aspect ludique, l'évènement a pu aussi redonner envie à certains d'aller voter. "J'avais un peu tendance à désespérer sur l'impact de mon vote, mais finalement je me dis que ça ne coûte rien de le faire", explique de son côté Audrey Chevance, désignée par ses camarades tête de liste pour le Parti Communiste. La journée s'est achevée sur la victoire d'Europe Ecologie Les Verts plébiscitée par les jeunes à hauteur de 24% des suffrages.