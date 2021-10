Voiture électrique : le partenariat bientôt signé

Vendredi 25 mars prochain, la Communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberth (Crea) signera officiellement son grand partenariat avec Renault, EDF, Schneider Electric, ERDF et E.Leclerc, visant à promouvoir le développement du véhicule électrique dans l'agglomération rouennaise.

Les partenaires chercheront à mettre en place la "conduite d’une expérimentation de la mobilité électrique", avec une trentaine de véhicules électriques Renault et un réseau de bornes de recharge destiné aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides. Parallèlement, la Crea organise le 25 mars les Cités de la mobilité durable (CIMOD) dont l'objectif est est de promouvoir et sensibiliser le grand public à ce sujet.