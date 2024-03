Seine-Maritime. Elles tentent de s'enfuir après une course Le Havre - Rouen en taxi à 250 euros

L'arnaque s'est révélée infructueuse. Deux jeunes femmes de 17 ans et 25 ans ont tenté de s'enfuir sans payer après une course en taxi entre Le Havre et Rouen à 250 euros, jeudi 7 mars peu avant 4h du matin, rapporte la police. Elles ont finalement été interpellées et placées en garde à vue.

C'est l'une des deux suspectes, la plus âgée, qui commande la course, pour elle-même et pour sa fille, dit-elle. Le chauffeur se montre vite méfiant en constatant que les deux femmes n'ont certainement pas ce lien familial… Arrivées à Rouen, rue Jean de la Varende, aucune des deux passagères ne se trouve en capacité de payer la course, dont le montant s'élève tout de même à 250 euros. Elles tentent finalement de prendre la fuite discrètement mais le chauffeur parvient à retenir l'une d'elles. L'autre s'engouffre dans une résidence, où elle habite, selon la même source policière.

Les deux seront finalement arrêtées quelques instants plus tard par la police et conduite au poste de police.