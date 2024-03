Formule 1. Mauvais départ chez Alpine pour la reprise de la F1

Il n'y a pas eu de miracle pour Alpine. Les deux pilotes de l'écurie de la marque dieppoise, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont terminé respectivement 17 et 18e lors du Grand Prix du Bahreïn, samedi 2 mars, le premier de la saison 2024. "C'est un point de départ, il ne reste plus qu'à améliorer les choses à partir de là", a déclaré Pierre Gasly. Il faut dire qu'en débutant la course depuis les deux dernières places de la grille, les deux Alpines ne se sont pas élancées dans les meilleures conditions. Sans surprise, la course a été remportée par Max Verstappen, bien décidé à assoir de nouveau sa domination. Redbull s'est d'ailleurs offert un doublé grâce à Sergio Pérez qui a assuré la deuxième place. Prochain rendez-vous : le Grand Prix d'Arabie saoudite, le 9 mars.