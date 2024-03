Bayeux. Un atlas du XVIe siècle vendu plus de 50 000€

3 000 livres étaient à vendre aux enchères à Bayeux, samedi 2 mars. Les collections viennent du diocèse de Bayeux. Un atlas du XVIe siècle, en quatre tomes, a été adjugé à 52 000€. Deux lots d'ouvrages estampillés aux armes de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV finalement tombé en disgrâce, et créateur du château de Vaux-le-Vicomte. Le premier lot a été vendu 3 350€ et le second 2 150€. Ils datent du XVIIe siècle.

Un livre de recette à 7 500€

Un dernier ouvrage a été vendu pour un prix élevé. Il s'agit d'un manuscrit in 8 (dont les feuilles sont pliées en huit) qui date du XVe siècle et qui est écrit en français gothique sur du vélin (un parchemin de grande qualité). Sur les 81 feuillets, sont écrites des recettes domestiques et médicales. L'ensemble était en très mauvais état. Il a été adjugé pour 7 500€.