Rouen. Les transports en commun seront gratuits 2 heures avant et 2 heures après le match de football FC Rouen / Valencienne

La métropole de Rouen réitère son dispositif spécial transports en commun lors des matchs au stade Diochon. Pour le match de football de mercredi 28 février à 21 heures opposant le FCR à Valenciennes FC dans le cadre de la Coupe de France, plusieurs mesures permettront aux supporters de se rendre plus facilement à l'événement en transports en commun.

Les transports en commun gratuits pour les spectateurs 2 heures avant et 2 heures après le match

Les transports en commun seront gratuits pour les spectateurs 2 heures avant et 2 heures après le match, sur présentation d'un billet d'entrée au stade. Le P+R du Zénith Parc Expo sera ouvert de 17h à 1h soit 4 heures avant et 4 heures après le coup d'envoi, et permettra de rejoindre le Stade Diochon en 5 minutes en T4. A l'aller, de 19h à 20h30, la ligne de bus T4 depuis Rouen, proposera des départs toutes les 5 minutes. La T4, depuis le Zénith et P + R Parc Expo, effectuera des départs toutes les 5 à 10 minutes.

Cinq bus T4 supplémentaires

A la fin du match, cinq bus T4 supplémentaires réaliseront des départs depuis le Stade Diochon vers l'arrêt "Marie Curie" et 3 bus F1 supplémentaires circuleront du Stade Diochon vers l'arrêt "Plaine de la Ronce". Enfin, trois navettes spéciales réaliseront deux départs, chacune depuis le Stade Diochon jusqu'au Zénith Parc Expo P+R. Tous ces véhicules patienteront en cas de prolongation et de séance de tirs au but.