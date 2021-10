Les projets pour le futur quartier Luciline

Les projets immobiliers du futur quartier Luciline se suivent mais ne se ressemblent pas. La preuve en a été donnée lors de la conférence intitulée “L’axe de Seine, innovation et avenir. Le quartier Luciline Rives de Seine”, organisée à l’Omnia, le 18 mars dernier. “C’est une chance que d’être traversé par un fleuve”, rappelait Valérie Fourneyron, maire de Rouen. Cette chance, la ville entend l’exploiter avec la construction de l’éco-quartier. Le site a d’ailleurs séduit l’urbaniste Christian Devillers : “L’endroit offre une occasion magnifique de développement.”

Diversité et harmonie

Végétaux et espaces piétonniers y auront la part belle. La rivière Luciline sera, sans conteste, un de ses atouts majeurs. Enfouie aujourd’hui, elle ressurgira de terre pour donner au futur éco-quartier son caractère aquatique et lui apportera fraîcheur en été et chaleur en hiver par le biais de la géothermie.

Le mot d’ordre qui a guidé les quatre projets présentés le 18 mars ? la diversité. Les immeubles aux formes de “boîtes à chaussures” ont donc été bannis. François Leclercq, architecte urbaniste, a voulu créer “une machine à regarder.” Son immeuble superpose les les terrasses pour permettre aux résidents de profiter au maximum de l’environnement extérieur. Les architectes de FHY ont choisi d’habiller le leur d’un blanc réfléchissant, dans un souci de mettre en valeur le paysage. Le projet du cabinet B112, adoptera une enveloppe imitant la texture de l’écorce.

Enfin, l’Atelier des Deux Anges a imaginé un bâtiment dans lequel 80% des logements seront orientés vers le sud. A l’horizon 2013, le quartier devrait être sorti de terre. Coût prévu des travaux : 49 500 000 €.