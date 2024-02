Maromme. Un homme de 20 ans fonce dans une maison après un refus d'obtempérer

Un homme de 20 ans a été interpellé et placé en garde à vue lundi 26 février vers 21h30 pour recel de vol, refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire à Maromme près de Rouen. Selon la police, ce soir-là, le jeune homme qui conduisait une Twingo a été contrôlé suite à une infraction rue des Belges à Maromme. Ce dernier n'a pas voulu s'arrêter et a refusé d'obtempérer. En fuyant, il a perdu le contrôle de sa voiture rue de la République et a percuté le muret d'une habitation puis un poteau.

Les policiers l'ont interpellé et ont constaté que le véhicule qu'il conduisait avait été volé le dimanche 18 février au Grand-Quevilly et que le conducteur n'avait pas de permis de conduire. L'individu a été ensuite placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen. La voiture elle, a été récupérée par un garage de permanence.