Montivilliers. La sente des rivières, nouveau lieu de promenade

Un nouveau lieu de promenade est désormais ouvert à tous à Montivilliers. La ville a terminé le réaménagement de la sente des rivières dont elle avait fait l'acquisition en 2018. Ces terrains sont situés à proximité du centre-ville, entre deux bras de la Lézarde.

Le projet visait à restaurer cette ancienne zone humide pour améliorer la biodiversité et mettre en valeur la Lézarde par la création d'un parcours pédagogique. Le parc jardin comprend un parcours sportif et de remise en forme accessible aux adultes, aux personnes à mobilité réduite, aux seniors et aux enfants. Une aire de jeux et de détente est aussi présente. Elle est inclusive, offrant des modules adaptés aux personnes en situation de handicap. Tous ces aménagements ont été implantés en haut de versant pour préserver la faune et la flore sur la partie basse.

Pour que la nature retrouve ses droits, la mairie a procédé à la plantation de 1 145 arbres et 540 mètres linéaires de haies, tout en conservant la vocation historique d'accès à des jardins partagés.