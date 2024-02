Rouen. Les forces de l'ordre de nouveau mobilisées pour deux alertes à la bombe

L'appel a été reçu par la plateforme des transports sanitaire à Barentin, mercredi 21 février peu avant 23h, indiquant qu'une bombe allait exploser à Rouen au niveau du 60 boulevard de l'l'Yser et du 60 rue de l'Essart. Prévenu par la gendarmerie, le centre d'information et de commandement a envoyé, dans la foulée, une équipe sur place pour effectuer les vérifications nécessaires.

Aucun engin explosif n'a été trouvé, et l'opération s'est achevée un peu après minuit après la levée de doute. On ignore si les bâtiments ont été évacués et pour quelle raison ces deux adresses ont été visées. Il s'agit dans les deux cas de quartiers résidentiels.