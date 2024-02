Rouen. Nouvelle alerte à la bombe, cette fois-ci à la pharmacie Méridienne

Une nouvelle alerte à la bombe à Rouen. Lundi 26 février, la pharmacie Méridienne de Rouen située rue d'Elbeuf a reçu un appel de menace à la bombe vers 15h50. Les policiers se sont rendus sur place. Ils ont effectué une levée de doute au sein de la pharmacie et des commerces alentour car selon la police, l'alerte n'était pas plus précise. Finalement, aucun élément suspect n'a été découvert et le dispositif a été levé peu avant 17 heures.