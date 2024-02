Manche. Contrôles de la provenance des produits alimentaires : des premiers manquements constatés

Une série de contrôles visant à vérifier la provenance des produits alimentaires et le respect des indications d'origine dans les supermarchés et sur les marchés est actuellement menée par la répression des fraudes de la Manche. Les neuf opérations de contrôles qui ont été menées ont conduit à établir deux avertissements et à rédiger quatre procès-verbaux administratifs. Les premiers manquements constatés portaient sur l'absence d'affichage des origines des fruits et légumes ou des prix.

Ces contrôles annoncés par le gouvernement en lien avec les manifestations et la colère des agriculteurs visent à s'assurer qu'il n'y a pas de tromperie du consommateur sur l'origine France indiquée lorsqu'elle est affichée, mais également par usage du drapeau français sur l'emballage de produits alimentaires transformés pouvant laisser à penser que les aliments contenus dans ces emballages sont d'origine française.

Dans les semaines à venir, les contrôles vont également s'orienter vers l'amont des filières, chez les grossistes, revendeurs, et se poursuivre sur les marchés où se sont concentrés le plus de manquements.

Premiers contrôles dans la restauration collective

Des premiers contrôles sont également menés visant à s'assurer que les produits de qualité et durable proposés en restauration collective répondent bien aux cahiers des charges des différents signes de qualité. La loi EGAlim a fixé l'objectif de garantir au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques dans les repas servis en restauration collective.