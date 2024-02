Caen. The People, hôtel et bar-restaurant ouvert à tous, vient d'être inauguré

Un nouvel hôtel a vu le jour à Caen, situé juste en face de la bibliothèque Alexis de Tocqueville sur la Presqu'île. Il a ouvert ses portes ce mois-ci et présente un concept hybride. The People s'élève sur six étages, avec au dernier, un rooftop (toit-terrasse) dominant la ville. Il dispose aussi de soixante chambres, d'une salle de séminaire, et d'un bar-restaurant "ouvert à tous ceux qui souhaitent venir déjeuner ou dîner", explique la gérante de l'établissement, Emilie Lebreton. Le restaurant est donc ouvert aux Caennais, tous les jours de 8h à 1h du matin, et dispose d'un grand four à pizza. Des soirées festives sur différents thèmes vont être organisées dans leur grande salle, notamment des soirées karaokés !

"The People est le 11e à ouvrir en France", précise la directrice. Il combine les caractéristiques d'une auberge de jeunesse et d'un hôtel plus classique. Autre particularité, son rooftop depuis lequel on voit tous les clochers de Caen, le Pont Calix…

15 Avenue Victor Hugo, 14000 CaenTél. : 02 61 53 69 40