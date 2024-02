Cherbourg-en-Cotentin. Le driver vainqueur du Prix d'Amérique présent pour la deuxième réunion de l'année

L'association des courses de chevaux de Cherbourg-en-Cotentin propose sa deuxième réunion de l'année 2024 dimanche 18 février, dans l'après-midi, à l'hippodrome de La Glacerie, près de Cherbourg. Le départ de la première course sera donné à 14h.

Des courses liées au Prix d'Amérique

102 trotteurs âgés de trois à dix ans seront au départ de huit courses : six au sulky et deux à l'étrier. "Les noms des huit épreuves rappellent ceux des champions ayant foulé la piste de Cherbourg dans leur jeunesse avant de remporter le célèbre Prix d'Amérique (Coktail Jet, Abo Volo, Général du Pommeau, Oyonnax et Royal Dream) ou de se placer à l'arrivée de ce championnat du monde des trotteurs (telle Orla Fun)", indique vendredi 16 février Jean-Philippe Massieu, président de l'association organisatrice.

La présence de Clément Duvaldestin

Comme le 4 février, le public pourra approcher Clément Duvaldestin, qui n'est autre que le driver vainqueur du Prix d'Amérique fin janvier au sulky d'Idao de Tillard. Cette fois, il sera au départ de quatre courses : deux fois pour l'entraînement de son père Thierry avec Kash Quick et Iris des Roseaux, une fois pour Grégory Thorel avec Little Player, et une fois pour Aurélien Hénard avec Jilika du Mesle. De nombreux autres drivers professionnels de talent seront en piste ce dimanche comme Dominik Locqueneux (1 409 victoires en France dont le Prix d'Amérique 2006), Cédric Terry (642 victoires), François Lecanu (932 succès).

Pour les enfants, une aire de jeux extérieure gratuite et des espaces jeux ou lecture sont également proposés. Des cadeaux seront également à gagner.

Pratique. Entrée 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. Ouverture des portes dès 12h30.