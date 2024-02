La Ferté-Macé. L'entreprise Bagster, spécialisée dans l'équipement des motards, en redressement judiciaire

L'accessoiriste moto “Bagster”, qui emploie 49 salariés à La Ferté-Macé, est en redressement judiciaire, victime de la volatilité de ce marché.

Cette entreprise a été fondée à La Ferté-Macé sous le nom de Sobanor par Jacques Nicolas en 1984, avec quatre salariés. Elle a ensuite racheté plusieurs concurrents, dont en 1997 le sellier Briant spécialisé dans les articles pour motos et voitures de collection, qui était implanté dans le département de l'Eure. Sa production et son bureau d'études sont alors rapatriés dans l'Orne, où le site s'appelle désormais Bagster. En 1999, l'entreprise entre sur le marché libre de la Bourse de Paris, six ans avant d'absorber l'entreprise Bullster avec l'ambition de devenir le leader français de l'équipement du motard.

Déjà des difficultés en 2011

En 2011, l'entreprise, qui doit fêter ses 40 ans en 2024, avait déjà connu des difficultés financières, avec à l'époque 19 licenciements. Son créateur était alors revenu reprendre la direction du site. Bagster a toujours réussi à rebondir et à perpétuer ses productions “made in France”.