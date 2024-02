Près d'Alençon. Une commune se mobilise pour préserver ses hirondelles de fenêtre

Le printemps approche, et avec lui le retour des hirondelles. A Saint-Pierre-des-Nids, aux confins de l'Orne et de la Mayenne, la commune s'est mobilisée lundi 12 janvier pour préserver ses hirondelles de fenêtre, alors que l'aménagement de nouveaux logements va entraîner la destruction de 15 nids, dont 10 étaient occupés en 2023.

"On installe 20 nids juste en face des travaux en espérant qu'ils seront occupés. Début avril, les mâles vont arriver et vont inspecter les lieux. On espère qu'ils vont se dire que finalement, on peut quand même s'installer malgré les travaux", explique Pierre Transon, vice-président du groupe ornithologique des avaloirs.

Les explications de Pierre Transon, vice-président du groupe ornithologique des avaloirs Impossible de lire le son.

400 hirondelles élevées dans la commune

Ces nichoirs en béton de bois ont été achetés à la Ligue de protection des oiseaux. Cette action de préservation de la biodiversité a eu lieu en présence des élèves de l'école. Ils deviendront les parrains des futurs occupants des nids.

20 nichoirs ont été installés face aux travaux.

L'année dernière, 50 nids occupés ont été recensés à Saint-Pierre-des-Nids. En sachant qu'un couple peut faire deux nichées de quatre petits par an, 400 hirondelles peuvent être élevées dans la commune avant de partir pour l'Afrique en septembre.