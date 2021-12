Saint-Côme-du-Mont. Levez la tête ! Ouvrez l'œil… pour recenser les hirondelles !

Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin à Saint-Côme-du-Mont (Manche) veut mener l'enquête, sur le long terme, et doit permettre de déceler si le changement climatique a un effet sur le comportement migratoire de ces oiseaux, des espèces plutôt répandues sur notre région et faciles à observer. Les premières arrivées d'hirondelles ont déjà été observées selon Nicolas Fillol chargé de mission Natura 2000 pour le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin :

Quelles espèces sont concernées ?

L'hirondelle de cheminée, l'hirondelle de fenêtre, l''hirondelle de rivage et Le martinet noir... Des indications pour reconnaître ces espèces sont à retrouver sur le site du parc.

Pour participer il suffit d'envoyer un mail à hirondelle@parc-cotentin-bessin.fr en précisant " Enquête hirondelles et martinet " dans l'objet et en indiquant dans le corps du message, l'espèce observée (cheminée, fenêtre ou rivage ou martinet), la date et la commune d'observation. À la fin de la saison, les participants recevront les résultats de cette enquête de recensement.