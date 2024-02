Près de Cherbourg. Soutien financier de l'athlète Florian Merrien, Handiprint décroche des marchés avec les Jeux olympiques

Au moins 200 personnes dont 150 en situation de handicap travaillent au sein de l'entreprise adaptée Handiprint, à Tourlaville, près de Cherbourg. Tous œuvrent dans plus d'une dizaine de métiers comme l'impression, la signalétique, le digital ou encore la logistique. Handiprint, qui accompagne à hauteur de 7 500 € Florian Merrien, joueur de tennis de table dans le cadre de sa préparation aux Jeux paralympiques, a d'ailleurs décroché trois marchés avec le comité d'organisation des Jeux olympiques.

Des cartes de visite à réaliser

Ce partenariat avec les Jeux olympiques a commencé par la réalisation des cartes de visite des principaux responsables comme Tony Estanguet, le président. Deux autres marchés se sont ensuite développés dans les impressions numériques et offset (méthode de reproduction d'image) et dans la partie logistique et expédition avec, entre autres, la livraison de goodies à des personnalités ou partenaires des Jeux olympiques.

En 2022, Handiprint a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, répartis sur plus de 2 000 clients actifs.