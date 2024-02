Normandie. Jeux olympiques : cette entreprise vient en aide à un athlète paralympique

Florian Merrien, en fauteuil roulant après avoir attrapé un virus à la moelle épinière à l'âge de 18 mois, pratique le tennis de table. Le joueur a reçu quatre médailles aux jeux paralympiques, une en or à Pékin en 2008 et trois en bronze, dont la dernière en 2021 à Tokyo au Japon. Bien sûr, il participera aux Jeux paralympiques 2024 à Paris, du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre. Florian Merrien a également deux titres de champion du monde, six titres de champion d'Europe, et plus de 30 titres de champion de France.

Licencié dans deux clubs normands

Le pongiste est licencié au club handisport à Argentan, dans l'Orne, et licencié valide au Grand-Quevilly, en Seine-Maritime. "Il est important pour moi d'avoir deux clubs normands", confie Florian Merrien.

Florian Merrien est licencié handisport au club d'Argentan dans l'Orne. Impossible de lire le son.

Florian Merrien a effectué quelques balles avec des salariés d'Handiprint.

Florian Merrien rappelle l'importance des sponsors et des partenariats. "On a tout ou grande partie à notre charge, rappelle l'athlète. Il y aura toujours ce besoin financier." Avec un entraîneur, du matériel, les partenaires financiers sont indispensables.

Florian Merrien rappelle l'importance des partenaires pour les athlètes. Impossible de lire le son.

Handiprint accompagne l'athlète depuis 2020

Mardi 6 février, l'athlète paralympique s'est rendu chez Handiprint à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, un de ses partenaires qui l'accompagne dans sa préparation pour les Jeux olympiques depuis 2020. Il a notamment pu rencontrer des salariés autour d'une table de tennis de table. L'athlète est aidé à hauteur de 7 500 euros par an.

Florian Merrien est aidé par l'entreprise adaptée Handiprint. Impossible de lire le son.

Florian Merrien a aussi vu évoluer la médiatisation des Jeux paralympiques. "Il faut continuer", car il y a encore du travail selon lui.

Florian Merrien a vu évoluer la médiatisation des Jeux paralympiques. Impossible de lire le son.

Handiprint accompagne Florian Merrien à hauteur de 7 500 euros par an depuis 2020.

Avec deux clubs, le pongiste handisport est fier de défendre les couleurs de la Normandie.

Florian Merrien défendra les couleurs de la Normandie aux JO. Impossible de lire le son.

Handiprint, l'entreprise adaptée

L'entreprise adaptée emploie 200 personnes, dont 150 en situation de handicap. Tous œuvrent dans plus d'une dizaine de métiers comme l'impression, la signalétique, le digital ou encore la logistique. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, répartis sur plus de 2000 clients actifs.

Maxime Lelong est directeur de l'entreprise adaptée Handiprint. Impossible de lire le son.

Florian Merrien a pu s'entretenir avec des salariés de l'entreprise Handiprint.

Handiprint accompagne financièrement Florian Merrien depuis 2020.