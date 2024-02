Cléon. Inondation à l'école Pierre et Marie Curie : l'établissement fermé provisoirement

Jeudi 8 février, les pompiers sont intervenus à l'école Pierre et Marie Curie à Cléon, près de Rouen, "pour une importante inondation des sous-sols de l'école".

"Près de 800m3 d'eau sont partis"

Vers 7h, Hawa Hamidou, ajointe en charge de l'emploi, de l'insertion et de la communication à la mairie de Cléon, s'est rendue en urgence dans l'établissement situé rue des Ecoles avec les services techniques de la Ville. Selon Alexandre Cherichi, directeur du cabinet, "près de 800m3 d'eau sont partis".

Cette importante fuite d'eau proviendrait de la chaudière. Il n'y avait plus d'eau potable ni d'eau chaude dans le bâtiment, qui est donc fermé provisoirement. Les familles ont été invitées, grâce à la plateforme numérique utilisée par les parents d'élèves et l'équipe enseignante, à ne pas déposer les enfants. Des enseignants ont toutefois assuré l'accueil des élèves. Les pompiers et la Métropole, en charge du réseau d'eau, sont intervenus pour pomper l'eau entre 10h et 15h.

Les élèves accueillis dans une autre école

Maintenant que l'eau a été pompée, "il faut attendre que ça sèche", indique Alexandre Cherichi. Il faudra ensuite vérifier la canalisation et "voir ce qui se passe au niveau des tuyaux pour réparer le tout". Pour ne pas mettre les 154 élèves en danger, la municipalité, en lien avec l'Education nationale, a décidé qu'ils auraient désormais classe à l'école Prévert, située juste en face, à partir du lundi 12 février.

"Elle n'est pas utilisée depuis deux ans car elle va devenir un centre de loisirs, mais tout fonctionne", assure le directeur de cabinet. Vendredi 9 février, l'école sinistrée sera nettoyée et le mobilier, installé. Il n'y aura exceptionnellement pas classe ce jour. Les élèves seront accueillis à Prévert jusqu'aux vacances, "en espérant que tout soit remis en état". L'accueil des enfants se fera toujours à Curie le matin, et le soir à Prévert.