Étretat. Deux hommes piégés par la marée ramenés sur la plage par des sauveteurs aquatiques

Plus de peur que de mal. Vers 15h45, les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus au niveau du Trou à l'homme à Etretat pour secourir deux hommes isolés par la marée. Heureusement, ils n'ont pas été blessés. Ces derniers ont ensuite été ramenés sur la plage via une embarcation dirigée par l'équipe de sauveteurs aquatiques.

Après s'être assurés que tout allait bien, les pompiers ont laissé les deux victimes regagner leur hôtel.

Au total, l'opération a mobilisé douze sapeurs-pompiers et cinq véhicules.