Seine-Maritime. Victime d'inceste, cette gendarme depuis 17 ans témoigne dans un livre

Cette habitante de Norville témoigne pour libérer la parole. Anne-Louise Lamet est une gendarme expérimentée de plus de 17 années de service, mariée et mère de trois enfants. Elle a été victime d'inceste dans son enfance, agressée à plusieurs reprises par un oncle alors qu'elle avait moins de 10 ans.

Faire comprendre à l'entourage

Il y a trois ans, à 39 ans, elle a "craqué", décidant d'affronter son passé. "J'ai explosé. Une amie m'avait demandé pourquoi j'avais choisi de devenir gendarme." Cela lui a pris plusieurs jours pour comprendre que son engagement et sa volonté de justice venaient de son traumatisme subi étant jeune. "Je suis allée au domicile de mon agresseur. J'ai rencontré sa femme pour la prévenir, mais elle était dans le déni."

Anne-Lousie Lamet : Protéger au-delà des mots Impossible de lire le son.

Anne-Louise Lamet débute alors une thérapie, porte plainte et écrit un livre Protéger au-delà des mots. "C'était pour faire comprendre à l'entourage. J'y décris les faits et les conséquences sur ma vie actuelle. J'ai pris du temps à me construire, dans un monde où je n'avais pas confiance aux adultes. Je suis tombée dans le cannabis à l'adolescence et ma scolarité n'était pas bonne."

"Il y a un vrai déni sociétal"

Témoigner est une façon pour Anne-Louise Lamet de faire tomber ce tabou de l'inceste. "Il y a un vrai déni sociétal. Il faut décrire les mécanismes de l'inceste pour protéger les victimes." C'est devenu le combat de sa vie. Pour cela, elle rencontre de nombreuses associations, pour témoigner. "Je suis proche de l'association Les Enfants de Tamar, à Vernon [dans l'Eure, ndlr]. Elle veut créer un lieu qui rassemble tous les professionnels de la protection de l'enfance." L'accompagnement est une étape primordiale pour Anne-Louise Lamet, ainsi que le dépôt de plainte, même si les faits peuvent être prescrits. "Au niveau de la gendarmerie, il y a une maison de la protection des familles par département qui accueille les victimes d'inceste avec des gendarmes spécialement formés pour cela." En Seine-Maritime, cette maison de la protection des familles est située à Rouen.