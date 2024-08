Seine-Maritime. Sur le point d'accoucher prématurément, les gendarmes l'escortent sur l'A28

C'est la belle histoire de la journée, partagée par les gendarmes de la Seine-Maritime. Il y a plusieurs jours, lors d'une patrouille sur l'A28, des militaires du peloton motorisé de Neufchâtel-en-Bray sont interpellés par un automobiliste. Sa femme est en train d'accoucher prématurément, il cherche à rejoindre le CHU de Rouen le plus vite possible.

Situation urgente

Les motards ne perdent pas une minute et escortent le couple le plus vite possible, "devant l'urgence de la situation." Bien leur en a pris, puisqu'à peine 9 minutes après avoir été prise en charge, l'heureuse maman donnait naissance à une petite Kathleen.

"Après quelques jours passés en néonatalogie, le bébé a pu enfin découvrir sa maison ainsi que son escorte particulière. Une jolie rencontre et la remise d'un petit souvenir de l'unité qui pourra, peut-être, susciter une vocation", s'amusent les gendarmes.