Football (Coupe de France). Avant la réception de Monaco en 8e de finale, le FC Rouen ouvre une boutique éphémère

Jeudi 8 février, le FC Rouen va affronter Monaco en 8e de finale de la Coupe de France de football. A cette occasion, le club a ouvert, mercredi 31 janvier, une boutique éphémère dans le centre-ville de Rouen.

Des écharpes, des maillots et des places en vente

Mardi 6 février, de nombreux clients se sont rendus à la boutique située au 12 rue des Bons-Enfants. "On a vendu de nombreuses places", indique Bertrand Roger, qui fait partie des 12 Rouennais, l'un des clubs de supporters du FC Rouen. "Depuis que l'on a ouvert, on a surtout vendu des écharpes et des t-shirts." Les autres produits phares appréciés des supporters sont aussi les maillots. Cette boutique, c'est aussi "un moyen pour les Rouennais de venir acheter des produits du club en attendant la fin des travaux sous la tribune [du stade Diochon N.D.L.R] de la future boutique", ajoute Thibault Canchy, stagiaire au sein du FC Rouen.

"Je suis venu acheter deux places et une écharpe"

Rodrigue Auvray est venu "acheter deux places et une écharpe pour aller soutenir le club de la ville où j'ai grandi". Pour lui, "c'est une manière de soutenir le club". De son côté, Enzo Lauronson a également acheté les mêmes produits, "parce que c'est quelque chose qui ne se vit pas souvent et c'est quand même une belle équipe en face, on y croit tous !".

Emeline Renoult, elle, n'est pas une grande fan de football. "Je suis plutôt handball mais là, c'était l'occasion d'y aller parce que c'est quand même un match décisif. Et puis je vais accompagner mon papa." Avec sa place en poche, elle a hâte "de supporter le FCR à fond !", indique-t-elle en souriant.

La boutique sera ouverte jusqu'au jeudi 8 février, date de la rencontre officielle entre le FC Rouen et Monaco.

Pratique. 12 rue des Bons-Enfants à Rouen. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h.