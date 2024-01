Cadeaux. Remportez votre Nintendo Switch OLED Edition Limitée + le jeu Splatoon 3 avec Tendance Ouest !

Tendance Ouest vous offre votre console Nintendo Switch OLED, Edition limitée Splatoon 3 !

Des manettes avec des dégradés de bleu et de violet, et de jaune et de vert sur le dessus, blanches en dessous, la station d'accueil blanche, décorée de graffitis. En plus, Tendance Ouest ajoute le jeu Splatoon 3, le jeu de tir coloré où par équipe de quatre, vous devez recouvrir le plus de surface adverse pour l'emporter !

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 2 février vers 8h45, en direct dans Normandie Matin avec Thibault Deslandes.