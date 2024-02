Alençon. Il a des clients dans le monde entier : Arnaud Fouassier, poseur de papier peint d'exception

Arnaud Fouassier l'a appris à ses dépens : il faut se concentrer sur son métier, mais aussi sur ses clients.

Le savoir-faire français est reconnu dans le monde entier et "il y a du travail pour nos jeunes qui veulent se bouger", insiste Arnaud Fouassier. Et il sait de quoi il parle. Le jour où il a reçu un coup de fil d'un fabricant de papier peint, c'était un mercredi : "Tu es attendu samedi à 8 heures à Palm Beach, en Floride, pour poser du papyrus dans la chambre d'un client, un très riche et célèbre styliste."

Arnaud a assuré le chantier et il a même un peu rembarré un homme qui parlait un peu français et qui venait voir si tout se passait bien... sans s'être rendu compte qu'il s'agissait de son client, Tom Ford en personne, l'un des designers les plus célèbres au monde qui a travaillé pour des maisons comme Gucci ou Yves Saint Laurent. C'est aussi lui qui a créé les costumes de James Bond pour les films Quantum of Solace et pour Skyfall.