Seine-Maritime. Les poids lourds autorisés à reprendre la route

L'ensemble du département a été touché dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier par un épisode neigeux. Des cumuls de neige ont pu localement atteindre entre cinq et dix centimètres, sur un sol gelé.



La situation sur le réseau autoroutier et les routes nationales s'est améliorée dans la matinée. La préfecture a autorisé, à partir de dix heures, les chauffeurs routiers stationnés sur les aires de stockage, à reprendre la route sur les autoroutes et routes nationales ainsi que sur les accès aux zones industrialo-portuaires du Havre, de Port-Jérôme-sur-Seine et de Rouen sur lesquelles les voies sont sécurisées.

Cette reprise de la circulation s'accompagne d'un abaissement de 20 km/h de la vitesse et d'une interdiction de dépassement pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.

La situation s'améliore également sur le réseau départemental, toutefois certaines zones plus dangereuses peuvent persister encore quelques heures avec de possibles difficultés de déplacement. La levée d'interdiction totale des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur ces axes est différée. Elle pourrait intervenir sur les routes départementales aux alentours de la mi-journée.