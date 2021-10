Les mini-conférence de la Foire de Rouen

Programme des mini-conférence, organisée lors de la Foire de Rouen :

Lundi 4 avril. 17h "Le nouveau dispositif d'aide financière à la région : le chèque énergie" ; 18h : "Comment faire des économies d'énergies en isolant durablement"

Mardi 5 avril. 17h "Le nouveau dispositif d'aide financière à la région : le chèque énergie" ; 18h : "Construction et performance énergétique : Bioclimatisme et Etanchéité".

Mercredi 6 avril. 17h "Le nouveau dispositif d'aide financière à la région : le chèque énergie" ; 18h : "Deux utilisations de l'énergie solaire : la production d'électricité et la production de chaleur. "

Jeudi 7 avril. 17h "Le nouveau dispositif d'aide financière à la région : le chèque énergie" ; 18h : "Construction et performance énergétique : Bioclimatisme et Etanchéité".

Vendredi 8 avril. 15h : "Se chauffer au bois" ; 17h : "Construction et performance énergétique : Bioclimatisme et Etanchéité" ; 18 h : "Réhabilitation thermique du bâti ancien."

Samedi 9 avril. 11h : "Décryptage du dispositif des certificats d'économie d'énergie" ; 17 h : "Le nouveau dispositif d'aide financière à la région : le chèque énergie" ; 18h : "Comment faire des économies d'énergies en isolant durablement".

Dimanche 10 avril. 11h : "Deux utilisations de l'énergie solaire : la production d'électricité et la production de chaleur. " ; 16h : "Le nouveau dispositif d'aide financière à la région : le chèque énergie" ; 17h : "Construction et performance énergétique : Bioclimatisme et Etanchéité".