Doudeville. Le 28ème festival du lin dévoile son programme

Le lin à l’honneur à Doudeville



Forte d’une tradition de plusieurs siècles de culture du lin, Doudeville met chaque année à l’honneur cette plante connue pour ses emplois dans le textile, la gastronomie ou l’industrie.

En partenariat avec l’association Doudeville en fête, la commune normande profite de la floraison des champs de lin pour organiser la 28e édition du Lin en fête.

Pendant 3 jours, profitez d’une exposition artisanale 100 % lin en entrée libre et rencontrez les artistes, artisans et producteurs de lin.

« Les différentes animations sont organisées sur 6 pôles bien distincts. 4 en centre-ville : un pôle information et ateliers au carrefour du Lin, un autre avec le matériel agricole. Un troisième pôle devant l’hôtel de ville met l’accent sur l’artisanat et la gastronomie. Le quatrième pôle, plus artistique, est situé à l’église.

Les deux autres sont à découvrir à quelques kilomètres de Doudeville : l’écomusée du Lin à Amfreville-les-Champs et l’atelier de tissage “Charles Denis” à Harcanville.»

Cette année, la commune a aussi souhaité décorer le centre-ville aux couleurs du Lin et aiguiller le public à l’aide d’un marquage au sol », précise Corinne Lemasson, en charge de la communication et du Carrefour du Lin.

Le retour des temps forts du lin…

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont concocté un programme qui ravira petits et grands.

« Le traditionnel marché des artisans regroupera plus d’une quarantaine de participants, des visites des champs de lin en bus à impériale le samedi et le dimanche avec des liniculteurs ou encore un espace de restauration à base de lin. Après le défilé, nous proposerons à nouveau le fameux cochon farci au lin qui a toujours beaucoup de succès ».

Le défilé de mode est l’un des shows de l’évènement. Organisé le samedi 14 juin à 18h30 sur le parvis de l’hôtel de ville, au pôle 3, il est l’occasion de découvrir des œuvres en lin uniques proposées par des créateurs et stylistes.

Expositions variées d’artistes et ateliers découvertes sont aussi proposés avec ou sans inscription selon l’activité.

« Tout le long du week-end, il sera possible de profiter au Carrefour du Lin, d’un atelier tissage participatif gratuit et sans inscription. Nous proposerons également des créations de marque-pages floraux, des ateliers kit de fleurs, de la dentelle aux fuseaux, et aussi des cours de couture ».



… Un bal du lin pour innover !



« Cette année, l’une des nouveautés proposées aux visiteurs de ce festival est l’ouverture par un grand bal du Lin ! » Celui-ci se déroulera le vendredi 13, sur le parvis de l’hôtel de ville à partir de 18h30. Une mise en scène unique avec danseurs et mannequins orchestrée en partenariat avec la créatrice « mon 19ème ».

Les spectateurs pourront admirer des tenues en lin des danseurs dans un style XIXe entièrement revisité. Le tout sera accompagné d’un quatuor à corde pour une ambiance encore plus authentique ».

Plus de renseignements auprès du Carrefour du Lin au 02 32 70 80 46

Page Facebook Carrefour du Lin

Page Facebook Le Lin en fête