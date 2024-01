Argentan. Jeux olympiques : une multitude d'animations au rythme de Paris 2024

Alors que le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 commence à dévoiler les noms des porteurs de la flamme qui parcourra toute la France ou presque, Argentan dévoile un programme exceptionnel de manifestations sur le thème de ces Jeux.

"Il y a plus de cinq mille licenciés dans les trente-cinq clubs de sport d'Argentan et on ne pouvait pas passer à côté", souligne le maire Frédéric Léveillé. La ville est labellisée trois lauriers "Ville active et sportive", elle a reçu le label "Terre de Jeux" et est centre de préparation des Jeux.

Ecoutez ici frédéric Léveillé: Impossible de lire le son.

Déjà une athlète russe est venue s'entraîner en tennis de table dans la commune, qui accueillera également dans cette discipline des délégations de l'Equateur, de la République Dominicaine et d'Arabie Saoudite, cette nation venant également s'entraîner au nouveau stand de tir d'Argentan. "Je suis ravi de l'accueillir, même si compte tenu du contexte international, cela va nécessiter quelques précautions", explique le président du club de tir Dominique Filloneau.

Ecoutez ici Dominique Filloneau: Impossible de lire le son.

Huit mois d'animations

On est en 2024, et les différentes animations auront lieu le 24 de chaque mois, à commencer dès le mercredi 24 janvier par l'inauguration du nouveau bâtiment du Service des sports de la ville et du nouveau club-house du tennis de table. Ce jour-là, un défi sera lancé aux Argentanais : "Parcourir 2024 kilomètres, ou davantage", explique Yannick Jouadé, maire adjoint en charge des sports. Il espère qu'un maximum d'Argentanais vont y participer. "Pour compter ses kilomètres, il faut se connecter via un QR Code, explique l'élu. Ce challenge va durer jusqu'au 24 août, le bilan sera dressé lors du Forum des associations, le 7 septembre."

Ecoutez ici Yannick Jouadé: Impossible de lire le son.

Le détail des animations

Mercredi 24 janvier : lancement du défi "Argentan 2024".

Dimanche 28 janvier : battle Sixty-One (e hip-hop est pour la première fois une discipline olympique).

Lundi 29 janvier : conférence sur l'histoire du hip-hop.

Samedi 24 février, de 17h à 20h : gala de natation synchronisée au centre aquatique.

Dimanche 24 mars, 17h : concert la musique dans le sport.

Dimanche 24 avril : inauguration du nouveau stand de tir. Portes ouvertes l'après-midi avec initiation au tir laser. Journée e-sport à la salle Jean Le Noir avec tournois virtuels et réels de foot et de basket 3x3. 15h : ciné-goûter à la médiathèque avec le film Eddie the Eagle.

Vendredi 24 mai : journée vélo sur le site des Pâtures, mise à disposition de vélos, animations sur les déplacements doux.

Lundi 24 juin : "Découvre ton sport" pour les écoliers, mais aussi à partir de 18h pour le grand public.

Mercredi 24 juillet, de 10h à 19h : tournois inter-quartiers avec inauguration d'une fresque géante aux abords du terrain de basket Marine Johannès.

Samedi 24 août : fin du défi Argentan 2024. Village paralympique de 10h à 18h à la salle Jidouard et au mini-stade Louvrier.