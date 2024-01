Manche. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes interdits de circuler

Météo France a placé mardi 9 janvier jusqu'à midi le département de la Manche en vigilance orange pour un phénomène de neige et de verglas important. Le préfet a pris en début de matinée un arrêté préfectoral interdisant la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes, hors transports scolaires et véhicules de secours.

• Lire aussi. [Photos] Neige. La Manche en blanc et en alerte orange

Interdiction sur l'ensemble du réseau routier

Quelques accidents matériels sont constatés sur le centre et le sud du département. Du verglas, dû aux températures négatives, pourrait succéder dans l'après-midi à cet épisode neigeux.

• Lire aussi. [En images] Normandie. Il neige dans la région : voici vos plus belles photos !

Cette interdiction concernant les poids lourds est valable sur l'ensemble du réseau routier du département de la Manche.