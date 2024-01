Orne. Le plan grand froid activé par le préfet

Le plan grand froid a été activé lundi 8 janvier par le préfet de l'Orne. Météo France prévoit dans le département des températures jusqu'à -5°C dans les prochains jours, avec un ressenti de -10°C attendu. La tentation est grande par ces basses températures, mais soyez vigilant si vous allumez un chauffage d'appoint dans votre habitation. Il est parfois responsable d'intoxications au monoxyde de carbone.

Le territoire est également placé en vigilance jaune neige/verglas de minuit à 10h mardi 9 janvier. La neige pourrait atteindre 1 à 2 centimètres. En prévision de ces risques, des salages préventifs sont effectués sur les grands axes routiers de l'Orne.

Des hébergements d'urgence supplémentaires

Traditionnellement, le département compte plus de 90 places dans des hébergements d'urgence pour accueillir les sans-abri. La préfecture annonce une augmentation de plus de 20 places ouvertes par des hôtels de Flers, Alençon et Argentan. Pour en bénéficier, il faut composer le 115. Les frais de transport peuvent être pris en charge pour accéder aux structures d'accueil. Ces centres sont ouverts 24h/24 le temps de la vague de froid pour accueillir les personnes en journée. De plus, des maraudes sont réalisées quotidiennement par la Croix Rouge et Coallia, au moins jusqu'à mercredi sur Alençon, Argentan et Flers.